मंडला के छात्रावास में पैसे चोरी का आरोप लगाकर छात्रों के हाथ जलाए, बेल्ट से पीटने वाला अधीक्षक निलंबित; 8 छात्र निष्कासित

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। नैनपुर विकासखंड स्थित राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह छात्रावास पाठासिहोरा में 21 सितंबर 2026 की रात छात्रों के बीच हुई मारपीट और प्रशासनिक लापरवाही के मामले में विभाग ने सख्त कदम उठाया है। चौकीदार नदारद था और अधीक्षक अनुपस्थित सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में सामने आया कि घटना की रात चौकीदार ड्यूटी से नदारद था और छात्रावास अधीक्षक अनिल कुमार उइके (माध्यमिक शिक्षक) बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित थे। झड़प की सूचना उच्च अधिकारियों से भी छिपाई छात्रों के बीच हुई झड़प की सूचना उच्च अधिकारियों से भी छिपाई। म.प्र. सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अधीक्षक अनिल कुमार उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छात्रावास में अनुशासनहीनता और मारपीट में शामिल पाए गए 8 विद्यार्थियों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है।

नैनपुर के पाठा सिहोरा गांव की घटना नैनपुर तहसील के पाठा सिहोरा गांव स्थित राजा शंकरशाह-रघुनाथ शाह शासकीय सीनियर एवं जूनियर बालक छात्रावास में जूनियर छात्रों के साथ मारपीट और हाथ जलाने का गंभीर मामला सामने आया था। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है आरोप है कि पैसे चोरी करने के शक में सीनियर छात्रों ने तीन जूनियर छात्रों के हाथों में गर्म कंडे रखकर जलाया और बेल्ट से मारपीट की। मामला सामने आने के बाद सहायक आयुक्त ने जांच समिति गठित कर जांच शुरू कराई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है।