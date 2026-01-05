मंडला में 3 परिवारों के 15 सदस्यों की 'घर वापसी', ईसाई धर्म त्याग कर अपनाया अपना मूल धर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। श्री सिद्धेश्वर धाम सुरंगदेवरी में श्री गणेश पुराण का संगीतमय कथा का आयोजन सांई भक्त पंडित ललित नारायण मिश्रा द्वारा किया गया। पुराण के अंतिम दिवस हवन, पूजन के साथ समापन हुआ। तीन परिवार जो ईसाई धर्म को अपना चुके थे, वापस सनातन धर्म में आ गए। जहां उनका सनातनियों के द्वारा स्वागत किया गया।
श्री सिद्धेश्वर धाम में पुराण के अंतिम दिन यहां पर ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके तीन परिवार भी पहुंचे थे। जिन्होंने हवन, पूजन आरती में शामिल होकर अपने धर्म में वापसी की। तीन परिवारों में बच्चों, महिलाओं सहित कुल 15 सदस्यों ने वापस सनातन धर्म में लौटे हैं। जिनका पंडित ललित नारायण मिश्रा ने इनको फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया।
सभी ने कहा कि भूलवश वे दूसरे धर्म में चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। एक महिला ने कहा कि वे बीमार थी, तो ईसाई धर्म में चली गई थी। आराम नहीं लग रहा था। अब वे वापस लौट आई हैं। बता दें कि हर वर्ष पुराण का आयोजन सुरंगदेवरी में किया जाता है, जहां पहले कम संख्या में पुराण के समापन पर धर्म वापसी कराई जाती थी। पर इस बार इनकी संख्या यहां अधिक रही।