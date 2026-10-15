मंडला के निवास में भाई की छत पर लौकी तोड़ने गया था, करंट लगते ही सड़क पर गिरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले के निवास थाना क्षेत्र के ग्राम मेहरासिवनी के बांध टोला में करंट लगने से 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जब तक घर वाले समझते तब तक जान जा चुकी थी।
युवक अपने भाई के घर की छत पर लौकी तोड़ने गया था, तभी वह ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान तिलोक सिंह उइके पिता करन सिंह (37), निवासी बांध टोला के रूप में हुई है।
बताया गया कि तिलोक सिंह अपने घर से लगे भाई के घर की छत पर लौकी तोड़ने के लिए गया था। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की चपेट में आने से उसे करंट लग गया और वह नीचे सड़क गिर पड़ा। चीखने या चिल्लाने का भी मौका नहीं मिल सका।
गिरने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना निवास पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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