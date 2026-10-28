मंडला के महाराजपुर में दो टिंबर प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की दबिश, कारोबारियों में हलचल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले के उपनगर महाराजपुर में आयकर विभाग की टीम ने टिंबर व्यवसाय से जुड़े दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर अचानक दबिश देकर जांच कार्रवाई की। कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के टिंबर कारोबारियों में हलचल मच गई। टीम के अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में पहुंचकर दस्तावेजों और व्यावसायिक अभिलेखों की जांच की। देर शाम तक कार्रवाई जारी रहने से जांच को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा।

दोनों प्रतिष्ठानों में टीम ने जांच शुरू जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की टीम सुबह महाराजपुर में फारेस्ट नाका के पास स्थित निरंजन अग्रवाल टिंबर मर्चेंट और स्टेशन मार्ग पर स्थित चंद्रकांत गोहिल टिंबर मर्चेंट एंड सा मिल पहुंची। दोनों प्रतिष्ठानों में टीम ने जांच शुरू की।