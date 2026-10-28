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मंडला के महाराजपुर में दो टिंबर प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की दबिश, कारोबारियों में हलचल

कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और कारोबारियों में यह जानने की उत्सुकता बनी रही कि जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं।

By Shahank ChoubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 10:44:06 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 10:44:06 AM (IST)
मंडला के महाराजपुर में दो टिंबर प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की दबिश, कारोबारियों में हलचल
टिंबर मर्चेट व मिल में जांच करती टीम। नईदुनिया

HighLights

  1. कर चोरी की शिकायत के बाद दी गई दबिश
  2. सुबह से शुरू हुई जांच देर शाम तक जारी
  3. दस्तावेजों और अभिलेखों की पड़ताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले के उपनगर महाराजपुर में आयकर विभाग की टीम ने टिंबर व्यवसाय से जुड़े दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर अचानक दबिश देकर जांच कार्रवाई की।

कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर

सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के टिंबर कारोबारियों में हलचल मच गई। टीम के अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में पहुंचकर दस्तावेजों और व्यावसायिक अभिलेखों की जांच की। देर शाम तक कार्रवाई जारी रहने से जांच को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा।

दोनों प्रतिष्ठानों में टीम ने जांच शुरू

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की टीम सुबह महाराजपुर में फारेस्ट नाका के पास स्थित निरंजन अग्रवाल टिंबर मर्चेंट और स्टेशन मार्ग पर स्थित चंद्रकांत गोहिल टिंबर मर्चेंट एंड सा मिल पहुंची। दोनों प्रतिष्ठानों में टीम ने जांच शुरू की।


कर चोरी की शिकायत के बाद दी गई दबिश

बताया जा रहा है कि आयकर चोरी से संबंधित शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि, शिकायत और जांच के आधार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा।

पुलिस बल भी कार्रवाई वाले स्थानों पर तैनात रहा

टीम के सदस्यों ने प्रतिष्ठानों के दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की पड़ताल की। अधिकारियों ने जांच के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की। पुलिस बल भी कार्रवाई वाले स्थानों पर तैनात रहा और लोगों को दूरी पर रखा गया।

सुबह से शुरू हुई कार्रवाई

सुबह से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। खबर लिखे जाने तक आयकर विभाग की टीम दोनों प्रतिष्ठानों में दस्तावेजों की जांच कर रही थी।

  • विभाग की ओर से न तो जांच के निष्कर्षों की जानकारी दी गई।

  • किसी प्रकार की अनियमितता मिलने की पुष्टि की गई।

  • लोगों और कारोबारियों में यह जानने की उत्सुकता बनी रही

  • कार्रवाई के बाद जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं।

देर शाम भी चलती रही कार्रवाई

फिलहाल आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही कार्रवाई की वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी। देर शाम भी चलती रही कार्रवाई।

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