MP News: मंडला में एसडीओ को 20 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जनजातीय कार्य विभाग मंडला में एसडीओ के पद पर कार्यरत सहायक यंत्री नरेंद्र गुप्ता को लोकायुक्त की टीम ने 20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बिल भुगतान के एवज में कमीशन की मांग की जा रही थी। जिस पर आवेदक रौशन कुमार ने शिकायत लोकायुक्त में की थी।

लोकायुक्त टीम के द्वारा गुरुवार को जनजातीय कार्यालय में जाल बिछाया गया,जैसे ही मांगी गई रकम का कुछ हिस्सा आवेदक ने दिया, पुलिस ने तत्काल उसे पकड़ लिया। रिपेयर व मेंटनेंस कार्य का बिल भुगतान लेना था लोकायुक्त पुलिस द्वारा बताया गया कि आवेदक रोशन कुमार तिवारी अनूपपुर निवासी है।

जो कि वर्तमान में नारायणगंज मंडला निवासी है। इसकी फर्म बोरिंग बिल्डर्स ने वर्ष 2024 में आदिवासी जनजातीय विभाग मंडला में रिपेयर एवं मेंटीनेन्स का कार्य किया था। करीब 16 लाख का भुगतान बकाया था। जिसके बिल भुगतान के एवज में सहायक यंत्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता ₹56000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिस पर कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग जिला मंडला में जाकर जैसे ही 20 हजार की रिश्वत उसने एसडीओ नरेंद्र गुप्ता को दी गई। जिसके बाद लोकायुक्त दल ने उसे ट्रेप कर लिया। आरोपित एसडीओ गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।