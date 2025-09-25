मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में प्रिंसिपल से 60 हजार की रिश्वत लेते पत्नी संग पकड़ा गया अधिकारी, पेट्रोल पंप पर ही EOW ने कर दिया काम

    MP News: मध्य प्रदेश के मंडला में जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) अरविंद विश्वकर्मा को रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पत्नी के हाथों स्कूल संचालक से रुपये का लिफाफा रिलायंस पेट्रोल पंप पर लेते ही दोनों को मौके पर ही ईओडब्ल्यू ने पकड़ कार्रवाई शुरू कर दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 02:41:31 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 02:41:31 PM (IST)
    MP में प्रिंसिपल से 60 हजार की रिश्वत लेते पत्नी संग पकड़ा गया अधिकारी, पेट्रोल पंप पर ही EOW ने कर दिया काम
    MP में प्रिंसिपल से 60 हजार की रिश्वत लेते पत्नी संग पकड़ा गया अधिकारी

    HighLights

    1. पत्नी संग रिश्वत लेने पहुंचा DPC
    2. मंडला में EOW की बड़ी कारवाई
    3. पेट्रोल पंप पर पुलिस ने पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) अरविंद विश्वकर्मा को रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पत्नी के हाथों रुपये का लिफाफा रिलायंस पेट्रोल पंप पर लेते ही दोनों को मौके पर ही ईओडब्ल्यू ने पकड़ कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में एपीसी को भी सह आरोपित बनाया गया है।

    डीपीसी ने मांगी थी एक लाख 20 हजार की मदद

    बताया गया है कि डीपीसी ने विद्या निकेतन ग्राम ककैया स्कूल को मान्यता देने के नाम पर एक लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसके एवज में दूसरी क़िस्त की राशि 60 हजार रुपये स्कूल संचालक द्वारा देते ही ईओडब्ल्यू टीम ने पकड़ लिया। जानकारी अनुसार स्कूल का भवन पूरा नहीं होने से मान्यता समाप्त हो गई थी।

    दोबारा मांगी गई थी रिश्वत

    पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्कूल संचालक रविकांत नंदा से एक लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। पहली किश्त 50 हजार रुपये डीपीसी को स्कूल संचालक कुछ दिन पहले दे चुका था। 60 हजार रुपये की मांग पुनः की गई थी।

    यह भी पढ़ें- MP में 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अधिकारी, जेब में रखे घूस के पैसे, लोकायुक्त ने पेंट उतरवाई

    इस पर स्कूल संचालक रविकांत नंदा यह राशि देने बिंझिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पहुंचा। जहां राशि का लिफाफा डीपीसी को देने पर उन्होंने पत्नी को देने कहा। लिफाफा पत्नी के हाथों में आते ही ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ईओडब्ल्यू डीएसपी स्वर्ण जीत सिंह धामी व टीम के द्वारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्रवाई की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.