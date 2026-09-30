मंडला में शिक्षिका के ऊपर गिरा चलता हुआ सीलिंग फैन, सिर व चेहरे में लगे 11 टांके

नईदुनिया न्यूज, बीजाडांडी । जनपद शिक्षा केंद्र बीजाडांडी के अंतर्गत आने वाले शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय मोईयानाला में विभागीय लापरवाही के कारण एक हादसा हो गया। पंखे के ठीक नीचे या आसपास बच्‍चे मौजूद नहीं थे विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका कीर्ति वर्मा के ऊपर अचानक चलता हुआ सीलिंग फैन गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। गनीमत रही कि घटना के वक्त पंखे के ठीक नीचे या आसपास कोई छात्र मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी।

खून बहने लगा और मौके पर ही बेहोश हो गईं हादसा उस समय हुआ जब विद्यालय में मध्याह्न भोजन का अवकाश चल रहा था और शिक्षिका कीर्ति वर्मा अपनी टेबल पर बैठकर कार्य कर रही थीं। पंखा गिरने से उनके चेहरे और नाक पर गहरा कट लगा, जिससे भारी मात्रा में खून बहने लगा और वे मौके पर ही बेहोश हो गईं।