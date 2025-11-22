मेरी खबरें
    मंडला जिले के मवई इलाके में दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

    मध्य प्रदेश के मंडला जिले में धनगांव और खड़ेवरी गांव के बीच शुक्रवार देर शाम दो बाइकों की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद मंडला जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटनास्थल जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर बताया जा रहा है।

    By Shahank Choubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 11:42:09 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 11:45:52 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मवई थाना अंतर्गत ग्राम धनगांव और खड़ेवरी के बीच शुक्रवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में हो गई। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मंडला रेफर किया गया है।

    ग्रामीण मार्ग में हुआ हादसा

    जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर मवई थाना अंतर्गत शाम 7 बजे के लगभग धनगांव और खड़देवरी के बीच हादसा बताया गया है। हादसे में मृत युवक सिझोरा गांव और ग्राम अतरिया गांव से बाइक से गए थे। जो शाम को वापस अपने गांव लौट रहे थे।


    बताया गया है कि तेज रफ्तार में दोनों ही बाइक चालक थे,जो आमने सामने तेज गति में भिड़ंत हो जाने से तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में बचे घायल को मवई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां मोके पर इलाज के उपरांत मंडला रैफर किया गया।

    घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज

    गंभीर रूप से घायल राजेंद्र मरावी पिता गणेश मरावी उम्र 25 वर्ष निवासीबड़ा टोला सिंझौरा थाना बिछिया का इलाज मंडला में चल रहा है। थाना प्रभारी प्रताप सिंह मरकाम ने बताया कि घायल को मंडला रैफर किया गया है,जिसकी स्थिति बेहतर है। इलाज भर्ती कर जिला अस्पताल में किया जा रहा है।

    जानकारी लगते ही पहुंचे जनप्रतिनिधि

    घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र के दौरे पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, जो तुरंत मवई अस्पताल पहुंचे और घायल युवक से मिलकर स्थिति जानी। उनके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रहलाद मरकाम, सांसद प्रतिनिधि इन्द्रेश कुमार साकत भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने मिलकर घायल को बेहतर उपचार के लिए मंडला रेफर कराने में मदद की।

    मौके पर सरपंच, पंच सहित ग्रामीण बड़ी संख्या लोग पहुंच गए थे। सूचना मिलते ही प्रशासन से नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, थाना मवई से पुलिस बल अस्पताल पहुंच गया था। पीएम मवई स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। मृतकों के स्वजन भी पहुंच गए हैं।

    मृतकों के नाम

    1. हर्षवर्धन कुशराम पिता अमरलाल कुशराम निवासी अतरिया थाना मवई

    2. सुजीत मरकाम पिता ईश्वर मरकाम निवासी देवरी थाना अमरपुर जिला डिंडोरी।

    3. निर्मल मरावी पिता दिनेश मरावी निवासी सिझोरा थाना बिछिया मंडला

    घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया

    तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर से तीन युवकों की मौत हुई है। एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तीनों मृतकों के पीएम मवई स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। - प्रताप सिंह मरकाम, थाना प्रभारी मवई।

