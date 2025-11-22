मंडला जिले के मवई इलाके में दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मवई थाना अंतर्गत ग्राम धनगांव और खड़ेवरी के बीच शुक्रवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में हो गई। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मंडला रेफर किया गया है।

ग्रामीण मार्ग में हुआ हादसा जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर मवई थाना अंतर्गत शाम 7 बजे के लगभग धनगांव और खड़देवरी के बीच हादसा बताया गया है। हादसे में मृत युवक सिझोरा गांव और ग्राम अतरिया गांव से बाइक से गए थे। जो शाम को वापस अपने गांव लौट रहे थे।

बताया गया है कि तेज रफ्तार में दोनों ही बाइक चालक थे,जो आमने सामने तेज गति में भिड़ंत हो जाने से तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में बचे घायल को मवई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां मोके पर इलाज के उपरांत मंडला रैफर किया गया। घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज गंभीर रूप से घायल राजेंद्र मरावी पिता गणेश मरावी उम्र 25 वर्ष निवासीबड़ा टोला सिंझौरा थाना बिछिया का इलाज मंडला में चल रहा है। थाना प्रभारी प्रताप सिंह मरकाम ने बताया कि घायल को मंडला रैफर किया गया है,जिसकी स्थिति बेहतर है। इलाज भर्ती कर जिला अस्पताल में किया जा रहा है।