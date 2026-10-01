नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मानसून के बाद एक अक्टूबर से कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां पुनः शुरू हो गईं। पर्यटक खटिया, मुक्की और सरही तीनों पर्यटन द्वारों से कोर क्षेत्र में प्रवेश कर वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने के साथ वन एवं वन्यजीव संरक्षण के महत्व को समझ सकेंगे।

तीनों द्वारों पर हुए कार्यक्रम पर्यटन सत्र के शुभारंभ अवसर पर तीनों पर्यटन द्वारों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। खटिया प्रवेश द्वार पर क्षेत्र संचालक रवीन्द्र मणि त्रिपाठी ने भारतीय खेल जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों नीरज चोपड़ा, गगन नारंग और इलावेनिल वेलारेवीन की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर पर्यटन वाहनों को रवाना किया। मुक्की पर्यटन द्वार पर उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा ने पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। सरही पर्यटन द्वार से भी पर्यटन गतिविधियां प्रारंभ की गईं।