शशांक चौबे, नईदुनिया, मंडला। तीन महीने की खामोशी के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार होने जा रहा है। आज एक अक्टूबर से कान्हा के तीनों प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खुलेंगे और इसी दिन वन्यजीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत भी होगी।

पर्यटक अब बाघ सहित विभिन्न वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। पार्क खुलने से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और दो से चार अक्टूबर तक की बुकिंग पूरी बताई जा रही है। ऐसे में शुरुआती दिनों में कान्हा में पर्यटकों की अच्छी भीड़ रहने की उम्मीद है।

स्थानीय रोजगार और कारोबार को गति मिलेगी

पार्क खुलने का इंतजार गाइड, जिप्सी संचालकों, होटल-रिसोर्ट संचालकों और स्थानीय कारोबारियों को भी रहता है। पर्यटन गतिविधियां शुरू होते ही स्थानीय रोजगार और कारोबार को गति मिलती है। संरक्षण सप्ताह में वन्यजीव, पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

सभी प्रवेश द्वार से प्रवेश कर सकेंगे पर्यटक

कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रवेश व पार्क भ्रमण के लिए वर्तमान में तीन प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कान्हा के खटिया गेट,मुक्की गेट व सरही गेट से पर्यटक वाहन प्रवेश करते हैं।

बुधवार को एक समय खुलता है पार्क

पार्क में पर्यटक सातों दिन सफारी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन बुधवार को सुबह के समय ही सफारी होती है। शाम को पर्यटन बंद रहता है।

जिप्सी का किराया 3500 रुपये हैं

वर्तमान में कान्हा में 257 जिप्सी हैंं, जिनसे पार्क के कोर व बफर जोन में भ्रमण पर जाया जा सकता है। वहीं 167 गाइड हैं। जिप्सी का किराया 3500 रुपये हैं। कोर व बफर जोन में 257 जिप्सी वाहन है। जिनसें पर्यटकों को भ्रमण कराया जाता है।