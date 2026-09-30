नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओलिंपियन स्टार शूटर गगन नारंग बुधवार को जबलपुर में थे। उन्होंने नईदुनिया से चर्चा के दौरान कहा कि जबलपुर में प्रतिभाओ की कोई कमी नहीं है। यहां के युवा निशानेबाजों में जुनून और फोकस दोनों हैं, बस जरूरत है उन्हें सही प्लेटफॉर्म और वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की। यदि यह मिल गया तो यहां से कई इंटरनेशनल शूटर निकलेंगे।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में निशानेबाजी में जबरदस्त ग्रोथ की है। भोपाल में बना एमपी स्टेट शूटिंग अकादमी देश की सबसे बेहतरीन अकादमी में से एक है। वहां से कई खिलाड़ी अब इंडिया टीम में जगह बना रहे हैं। जबलपुर में भी इसी माडल को विकसित करने की जरूरत है।

कौन सी फिल्म की, लेकिन आज शूटिंग करने जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि निशानेबाजी कितना लोकप्रिय खेल है, यह इससे समझा जा सकता है कि जब हम अभ्यास के लिए जाया करते थे तो पूछा जाता था कि कहां जा रहे हो तो शूटिंग कहने पर पूछते थे लोग की कौन सी फिल्म की, लेकिन आज शूटिंग करने जा रहे हैं कहने पर समझ लिया जाता है कि वह निशानेबाजी का अभ्यास करने रेंज पर जा रहा है।

खेलो इंडिया और टाॅप्स योजना से खिलाड़ियों को आर्थिक मदद

उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को लेकर गंभीर है। खेलो इंडिया और टाॅप्स योजना से खिलाड़ियों को आर्थिक मदद मिल रही है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि निशानेबाजी में सिर्फ निशाना लगाना ही नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता सबसे जरूरी है। रोजाना मेडिटेशन और फिटनेस पर ध्यान दें। जबलपुर के बच्चों में वह दम है जो उन्हें ओलिंपिक तक ले जा सकता है, जरूरत है तो बस एक सही दिशा और मंच की।