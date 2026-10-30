कान्हा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर वन क्षेत्र में जहर देकर चीतल का शिकार करने वाले दो आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही परिक्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित कोर वन क्षेत्र में जहर देकर चीतल का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से वन्यप्राणी का पका हुआ मांस बरामद किया गया।

घटनास्थल से चीतल के अवशेष और जहर की पुड़िया जब्त उनकी निशानदेही पर घटनास्थल से चीतल के अवशेष और जहर की बची हुई पुड़िया भी जब्त की गई है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भिलवानी वृत्त के खटोला बीट स्थित कोयलाभट्टा कोर वन क्षेत्र में गश्ती के दौरान वन अमले ने कोंदासिंह परते (37) निवासी वनग्राम अजयनगर को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा।