मंडला में युवक के पेट में घोंपा चाकू, दो गुटों के बीच विवाद के बाद वारदात, जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। शहर के डिंडौरी नाका क्षेत्र में गुरुवार रात दो गुटों के बीच हुआ विवाद मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। इस दौरान स्वामी सीताराम वार्ड निवासी पंकज ब्रम्हे के पेट में चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद संबंधित युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज ब्रम्हे गुरुवार रात अपने दो साथियों के साथ डिंडौरी नाका क्षेत्र में खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए तीन युवकों से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। शुरुआत में मामूली नजर आ रहा विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।