PM Awas दिलाने के नाम पर ठगे 4.17 लाख रुपये, 8 महिलाओं से की थी धोखाधड़ी, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। शहर कोतवाली पुलिस ने आठ महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास व पट्टा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित आमीन खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने आठ महिलाओं से 4.17 लाख रुपये ठग लिए थे। वहीं जून में प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही फरार था। रविवार को पुलिस ने आमीन को पकड़ लिया।

4.17 लाख रुपये ठगे टीआइ पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आरोपित 45 वर्षीय आमीन पुत्र रजाक मोहम्म्द खान निवासी भोईवाड़ा ने मई 2024 में कलेक्टर कार्यालय से बातचीत कर पशुपतिनाथ रोड पर सुलभ शौचालय के पास पट्टे दिलाने के नाम पर आठ महिलाओं से फर्जीवाड़ा किया था। इनमें मेहजबीन पत्नी अजहर खां पठान निवासी भोईवाड़ा सहित 8 महिलाओं से अलग-अलग कुल 4.17 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद भी जब-जब महिलाएं उससे पूछतीं तो आरोपित ने सभी पीड़ित महिलाओं को आश्वासन देते हुए अधिकारियों से संपर्क होने व पट्टे की कार्रवाई चलते रहना बताता रहा।