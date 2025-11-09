PM Awas दिलाने के नाम पर ठगे 4.17 लाख रुपये, 8 महिलाओं से की थी धोखाधड़ी, गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। शहर कोतवाली पुलिस ने आठ महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास व पट्टा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित आमीन खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने आठ महिलाओं से 4.17 लाख रुपये ठग लिए थे। वहीं जून में प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही फरार था। रविवार को पुलिस ने आमीन को पकड़ लिया।
टीआइ पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आरोपित 45 वर्षीय आमीन पुत्र रजाक मोहम्म्द खान निवासी भोईवाड़ा ने मई 2024 में कलेक्टर कार्यालय से बातचीत कर पशुपतिनाथ रोड पर सुलभ शौचालय के पास पट्टे दिलाने के नाम पर आठ महिलाओं से फर्जीवाड़ा किया था। इनमें मेहजबीन पत्नी अजहर खां पठान निवासी भोईवाड़ा सहित 8 महिलाओं से अलग-अलग कुल 4.17 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद भी जब-जब महिलाएं उससे पूछतीं तो आरोपित ने सभी पीड़ित महिलाओं को आश्वासन देते हुए अधिकारियों से संपर्क होने व पट्टे की कार्रवाई चलते रहना बताता रहा।
इधर काफी दिन बाद भी पीड़ित महिलाओं ने तहसील में इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि सरकार की कोई भी पट्टे देने की योजना नहीं थी। जब-जब भी पीड़ित महिलाएं रुपये मांगतीं तो वह तरह-तरह के बहाने बनाने लगता। जब महिलाओं को लगा कि अपने साथ धोखा हुआ है तो सभी ने शहर कोतवाली पर 18 जून 25 को आवेदन दिया। इसकी जांच में यह साबित हुआ कि आरोपित आमीन द्वारा रुपये ऐठने की नीयत से सभी महिलाओं से अलग-अलग रुपये वसूले। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का तो किसी को पट्टे दिलाने के नाम पर कुल 4 लाख 17 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली।
पुलिस ने आरोपित आमीन खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया तो वह फरार हो गया था। रविवार को पुलिस ने उसे पकड़ा और न्यायालय में पेश किया गया है। कार्रवाई में सउनि अभिषेक पाल, आरक्षक नरेंद्र सिंह, हरीश राठौर भी शामिल रहे।