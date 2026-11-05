मंदसौर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ा, भोजन भी नहीं मिला

नईदुनिया न्यूज, सीतामऊ (रतलाम) : सीतामऊ में चल रही राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबाल प्रतियोगिता में अव्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरे आयोजन की चमक फीकी हो गई है। आयोजन से पूर्व व्यवस्थाओं के दृष्टिगत भोजन, आवास, चिकित्सा सहित आवागमन समिति बनाई गई थी, लेकिन जिन अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गईं उनमें से ज्यादातर नदारद रहे, इसके चलते पूरे आयोजन में अव्यवस्थाएं बेपटरी है। मंगलवार को 19 वर्ष बालक वर्ग के खिलाड़ियों को भोजन नहीं मिला, खिलाड़ी पहुंचे तब तक भोजन खत्म हो गया, इसके चलते खिलाड़ियों नाराज़गी जाहिर की।

भोजन खत्म होने पर जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, पर कोई मौजूद नहीं था बालक वर्ग के खिलाड़ियों के ठहरने के लिये पोरवाल मांगलिक भवन में व्यवस्था की गई थी, यहां सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभाग के खिलाड़ियों ने भोजन खत्म होने पर जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, लेकिन यहां स्थानीय स्तर पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था।