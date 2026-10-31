राजीनामा, गवाह पलटने के बावजूद 2 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न के अपराधी को सुनाई कड़ी सजा

नईदुनिया न्यूज, पिपलियामंडी (मंदसौर) : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दो वर्षीय बालिका के योन उत्पीड़न के मामले में आरोपित को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता के स्वजन ने आरोपित से राजीनामा कर लिया था। घटना के चश्मदीद गवाह भी न्यायालय में बयानों से मुकर गए थे। इसके बावजूद न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को आधार बनाकर राजीनामा स्वीकार नहीं किया और आरोपित को सजा सुनाई।

बालिका की माता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में पिपलियामंडी थाने में दो वर्षीय बालिका की माता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कमल पुत्र रामलाल खटीक निवासी अंजुमन गली, पिपलियामंडी ने बालिका का लेंगिक उत्पीड़न किया है। प्रकरण में तीन चश्मदीद गवाह भी थे।