नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। लोक निर्माण विभाग में गरोठ में पदस्थ इंजीनियर कमल जैन के पुत्र हर्षल जैन के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में सुलझा दी है। पुलिस ने जब पूरे मामले का खुलासा किया तो सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इस पूरे अपहरण कांड का मास्टर माइंड खुद हर्षल जैन ही है।

बताया जा रहा है कि अपने पिता से 50 लाख रुपये वसूलने के चक्कर में ही दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की योजना बनाई थी। पर पुलिस अधिकारी इससे ज्यादा तेज निकले और उसके दोस्त को पकड़ लिया। इससे पूरी कहानी खुल गई। अब इंजीनियर पुत्र व दोस्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं दो आरोपितों की तलाश है।

एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि गुरुवार शाम को लोक निर्माण विभाग गरोठ में इंजीनियर कमल जैन निवासी शामगढ़ को उनके पुत्र के मोबाइल से काल कर पुत्र 26 वर्षीय हर्षल जैन का अपहरण करने की सूचना दी थी और 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। कमल जैन इसके बाद शामगढ़ थाने पहुंचे और पुत्र के अपहरण का प्रकरण दर्ज कराया। एसपी ने गरोठ एएसपी हेमलता कुरील, मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी, सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति के नेतृत्व में सात टीमों का गठन किया गया। इसमें शामगढ़, वायडी नगर, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, सीतामऊ थाने के बल शामिल किए गए।