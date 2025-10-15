मेरी खबरें
    MP में शर्मनाक कांड... छात्राओं के कपड़े बदलते वक्त बनाया वीडियो, सीसीटीवी कैमरे ने खोला राज

    युवा उत्सव के दौरान यशवंतराव होलकर शासकीय महाविद्यालय भानपुरा में बड़ी घटना सामने आई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब छात्राएं कपड़े बदल रही थीं, उसी दौरान चार छात्रों ने कक्ष क्रमांक 10 के उजालदान से उनका वीडियो और फोटो बना लिया।

    By Alok Sharma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 03:46:19 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 03:46:19 AM (IST)
    MP में शर्मनाक कांड... छात्राओं के कपड़े बदलते वक्त बनाया वीडियो, सीसीटीवी कैमरे ने खोला राज
    छात्राओं के कपड़े बदलते वक्त बनाया वीडियो( फाइल फोटो)

    नईदुनिया न्यूज,भानपुरा। युवा उत्सव के दौरान यशवंतराव होलकर शासकीय महाविद्यालय भानपुरा में बड़ी घटना सामने आई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब छात्राएं कपड़े बदल रही थीं, उसी दौरान चार छात्रों ने कक्ष क्रमांक 10 के उजालदान से उनका वीडियो और फोटो बना लिया।

    छात्राओं की शिकायत पर कार्रवाई

    छात्राओं ने तुरंत यह हरकत देख ली और इसकी जानकारी प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रीति पंचोली को दी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर छात्राओं की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद प्राचार्य ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस ने दर्ज किया केस

    भानपुरा पुलिस ने चारों छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 135 और 170 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है।

    अधिकारियों का बयान

    टीआई रमेशचंद्र दांगी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि होने के बाद ही प्रकरण दर्ज किया गया। इस तरह की हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

