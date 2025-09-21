MP Crime: गरबे की तैयारी कर रही युवती का अपहरण... प्रैक्टिस हॉल से सबके सामने घसीटते हुए ले गए आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर: मंदसौर में खानपुरा क्षेत्र में भावसार धर्मशाला में गरबा प्रैक्टिस कर रही युवती का दो महिलाओं व चार युवकों ने अपहरण कर लिया। युवती जाना नहीं चाहती थी तो आरोपित उसे घसीटते हुए ले गए। वहां मौजूद एक महिलाओं व युवतियों ने बचाने की कोशिश की तो लेकिन उसे आरोपितों ने धक्का दे दिया। एक आरोपित के हाथ में कट्टा भी था। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने युवती को छुड़ा लिया है वही मामले सात लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना है।
पूरा मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। युवती के स्वजन इस विवाह से नाराज थे इसलिए उसे जबरन ले गए थे। शनिवार रात लगभग 10 बजे खानपुरा में स्थित भावसार धर्मशाला में महिलाएं और युवतियां गरबा की प्रेक्टिस कर रही थी। तभी चार युवक और दो महिलाएं वहां पहुंची और युवती को पकड़ लिया। वे उसे अपने साथ ले जाने लगे।
वहां मौजूद सभी लोग डरकर पीछे की तरफ भाग गए। सिर्फ एक युवती उसे बचाने आगे आई, लेकिन आरोपित महिलाओं ने उसे धक्का दिया। और युवती को अपने साथ ले गए। सूचना के बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हुई। और लगभग तीन चार घण्टे में युवती को छुड़ा लिया। इस मामले में लगभग 7 आरोपित को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। एसपी दोपहर प्रेस कांफ्रेंस में आरोपितों के नाम का खुलासा करेंगे।
