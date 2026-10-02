मंदसौर में भीषण हादसा : दो बाइकों की भिड़ंत में दो भाई सहित तीन की मौत, महिला गंभीर घायल

नईदुनिया न्यूज, पिपलियामंडी (मंदसौर) : शुक्रवार शाम को पिपलियामंडी-मनासा मार्ग पर ग्राम सौम्या के पास दो बाइकों में आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला घायल है। मृतकों में दो सगे भाई भी है। घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है।

नारायणगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र पंवार ने बताया कि शुक्रवार शाम को एक बाइक पर सवार दो भाई 23 वर्षीय जितेंद्र पुत्र राजमल बावरी व 25 वर्षीय बबलू दोनों निवासी सावन जिला नीमच नारायणगढ़ तरफ से सावन जा रहे थे। दूसरी बाइक से 35 वर्षीय पुष्कर पुत्र बाबूलाल नाथ निवासी पिपलिया रावजी जिला नीमच अपनी पत्नी 32 वर्षीय रेखा के साथ मनासा से नारायणगढ़ तरफ आ रहे थे।