मंदसौर में चूनर यात्रा में शामिल 6 साल के बालक को ट्रक ने कुचला, गुस्साए लोगों ने वाहन में लगाई आग, रास्ता किया जाम

नईदुनिया न्यूज, भानपुरा (मंदसौर) : शनिवार शाम को गरोठ-भानपुरा मार्ग पर स्थित श्री दूधाखेड़ी माताजी मंदिर द्वार से मंदिर वाले मार्ग पर दर्दनाक घटना हो गई। यहां ग्राम असावती से चूनर यात्रा में आए एक छह वर्षीय बालक को गेहूं से भरे ट्रॉले के चालक ने कुचल दिया। पिछले पहिये में आने से बालक की मौके पर ही मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़-फोड़ कर आग लगा दी। बाद में काफी देर तक ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम भी कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम असावती से चूनर यात्रा लेकर ग्रामीण श्री दुधाखेड़ी माताजी मंदिर आए थे। माताजी को चुनर चढ़ाकर सभी वापस लौट रहे थे। ग्रामीणों के साथ ही असावती के पूर्व सरपंच का पौता छह वर्षीय कार्तिक उर्फ पिंटू भी था।