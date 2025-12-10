Indian Railways: 1 जनवरी 2026 से बदला रेलवे का टाइम टेबल, मंदसौर-कोटा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के समय में संशोधन

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर: रेलवे बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव (Indian Railway Revised Time Table) किया गया है। कुछ ट्रेनों का समय पहले किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों में देरी की गई है। इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

नए टाइम टेबल के अनुसार अब मंदसौर–कोटा एक्सप्रेस प्रतिदिन दोपहर 12:05 बजे मंदसौर से रवाना होगी। वहीं कोटा-मंदसौर एक्सप्रेस का प्रस्थान समय भी बदला गया है और यह ट्रेन अब कोटा से सुबह 5:45 बजे चलेगी। इससे यह ट्रेन सुबह 11 बजे तक मंदसौर पहुंचेगी।