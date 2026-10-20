मंदसौर में गरोठ-उज्जैन फोरलेन पर जीप-बाइक की टक्कर, पत्नी की मौत, पति घायल

नईदुनिया न्यूज, गरोठ (मंदसौर) : उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर ग्राम बरडिया अमरा के पास एक तेज रफ्तार और लापरवाह से चलाते हुए जीप चालक ने मोटर साइकल सवार पति-पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर घायल है।

गरोठ थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को राजेंद्र खाती निवासी कृषि उपज मंडी के पास गरोठ अपनी पत्नी श्वेता कुमारी के साथ मोटरसाइकल से शामगढ़ से गरोठ आ रहे थे। इसी दौरान गरोठ-उज्जैन फोरलेन पर ग्राम बरडिया उमरा के पास पीछे से तेज गति से आ रही जीप (एमएच 01 डीबी 9097) के चालक ने बाइक को चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।