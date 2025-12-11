मेरी खबरें
    मंदसौर से भोपाल की दूरी होगी कम, ग्रीनफील्ड फोरलेन की तैयारी शुरू... 100 किमी तक घट जाएगी दूरी

    मंदसौर से भोपाल के बीच तेजी से यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मप्र सड़क विकास निगम ने एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया है। लगभग 258 किमी लंबा यह नया मार्ग वर्तमान मार्गों की तुलना में 100 से 150 किमी की दूरी कम करेगा। नयाखेड़ा से शुरू होकर यह फोरलेन रतलाम, आगर, शाजापुर और सीहोर से गुजरते हुए राजधानी तक पहुंचेगा।

    By Alok Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 05:47:41 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 05:48:19 AM (IST)
    मंदसौर से सीधे भोपाल फोरलेन बनेगा, सड़क विकास निगम ने डीपीआर के लिए टेंडर जारी किए। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 8-10 फीट ऊंचाई पर बनेगा फोरलेन
    2. वाहन 100 किमी प्रति घंटा चल सकेंगे
    3. डीपीआर के लिए टेंडर जारी किए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर: प्रदेश की राजधानी भोपाल और पश्चिमी क्षेत्र के दूरस्थ जिले मंदसौर के बीच अब सीधी, तेज और सुगम कनेक्टिविटी बनने जा रही है। इसके लिए मप्र सड़क विकास निगम ने एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    नया मार्ग 258 किमी लंबा होगा

    प्रस्तावित फोरलेन लगभग 258 किलोमीटर लंबा होगा, जो वर्तमान मार्गों की तुलना में 100 से 150 किलोमीटर तक दूरी कम करेगा। यह सड़क जमीन की सतह से लगभग 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी और इसमें अत्यंत कम मोड़ होंगे, जिससे वाहनों को एक समान और तेज गति मिल सकेगी।


    इस फोरलेन का लाभ मंदसौर और नीमच जिलों के साथ-साथ राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर के यात्रियों को भी मिलेगा। सड़क विकास निगम ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। यदि डीपीआर समय पर तैयार हो जाती है और सरकार बजट स्वीकृत कर देती है, तो अगले दो वर्षों में नया फोरलेन तैयार हो सकता है।

    कम होगी 100-150km की दूरी

    इस एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड फोरलेन की विशेषता यह होगी कि मार्ग किसी भी शहर या गांव के बीच से नहीं गुजरेगा, जिससे यात्रा निर्बाध और सुरक्षित होगी। छोटे वाहन इस मार्ग पर 100 किमी प्रति घंटा की गति से चल सकेंगे, जबकि बस और ट्रक 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर पाएंगे। इसका सीधा लाभ यह होगा कि मंदसौर से भोपाल तक की यात्रा मात्र साढ़े तीन से चार घंटे में पूरी हो सकेगी। अभी यह दूरी तय करने में पांच से छह घंटे लगते हैं।

    • नया फोरलेन मंदसौर से लगे ग्राम नयाखेड़ा से शुरू होगा और रतलाम, आगर, शाजापुर और सीहोर जिलों से होकर भोपाल पहुंचेगा।

    • वर्तमान में मंदसौर से भोपाल के लिए उपलब्ध मार्ग 340 किमी से 410 किमी तक लंबे हैं, जबकि नया मार्ग 258 किमी का होगा।

    • इसके चलते यात्रा समय और ईंधन की बचत होने के साथ उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

