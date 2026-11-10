मंदसौर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या... पेड़ के तने में मिला शव, साथी मजदूर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम लुक्का में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव बरगद के पेड़ के खोखले तने के अंदर मिला। उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपित मृतका के पिता के साथ ही मजदूरी करता था। आशंका है कि आरोपित ने बड़े पत्थर से सिर पर मारकर उसकी हत्या की। मामले में पुलिस ने विजय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है।
बच्ची का शव मिलने के बाद गुस्साए स्वजन और ग्रामीण गरोठ सिविल अस्पताल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने आरोपित को उनके हवाले करने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख मंदसौर से एसपी विनोद कुमार मीणा भी गरोठ पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर गरोठ में बाजार बंद करा दिए हैं और सरदार वल्लभभाई पटेल चौराहे पर जाम लगा रखा है। प्रदर्शनकारियों ने एसपी की गाड़ी रोक ली। कुछ लोग गाड़ी के सामने लेट गए और नारेबाजी करने लगे।
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