मंदसौर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या... पेड़ के तने में मिला शव, साथी मजदूर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम लुक्का में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव बरगद के पेड़ के खोखले तने के अंदर मिला। उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

सिर पर पत्थर मारकर हत्या की आशंका, विजय नाम का आरोपी गिरफ्तार आरोपित मृतका के पिता के साथ ही मजदूरी करता था। आशंका है कि आरोपित ने बड़े पत्थर से सिर पर मारकर उसकी हत्या की। मामले में पुलिस ने विजय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है।