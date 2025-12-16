मेरी खबरें
    By Alok SharmaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 06:05:41 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 06:05:41 PM (IST)
    MP में सांसद खेल महोत्सव के दौरान दिया बासी भोजन, 400 बच्चों ने बदबूदार खाने के फेंक दिए पैकेट
    सीतामऊ में सांसद खेल महोत्सव के दौरान लगभग 400 बच्चों ने भोजन खाने से इनकार किया

    HighLights

    1. भोजन से बदबू और बासी सब्जी का आरोप
    2. फेंके गए पैकेट पशुओं को खाते देखा गया
    3. अधिकारियों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर: सीतामऊ के श्रीराम विद्यालय में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के दौरान भोजन व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आयोजन में पहुंचे लगभग 400 बच्चों ने आयोजकों की ओर से दिया गया भोजन खाने योग्य न होने की शिकायत की। कई बच्चों ने भोजन से दुर्गंध आने की बात कहते हुए खाने के पैकेट फेंक दिए, जिन्हें बाद में गाय और अन्य पशु खाते हुए देखे गए।

    बच्चों का आरोप है कि परोसी गई सब्जी बासी थी और खाने से तेज बदबू आ रही थी, जिस कारण उन्होंने भोजन नहीं किया। सांसद की अनुपस्थिति में कार्यक्रम की समस्त व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और प्रभारियों पर थी। इसके बावजूद भोजन की गुणवत्ता और अन्य अव्यवस्थाओं ने सांसद खेल महोत्सव की छवि को नुकसान पहुंचाया।


    इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी नागूलाल मालवीय ने बताया कि उनके व्रत होने के कारण उन्होंने स्वयं भोजन नहीं किया था, लेकिन बच्चों द्वारा भोजन न खाए जाने की जानकारी उन्हें है।

