जर्मनी की तकनीक से भरे जाएंगे मंदसौर की सड़कों के गड्ढे, इंदौर की टीम ने किया ट्रॉयल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर : शहर की सड़कों पर जगह-जगह हो रहे गड्ढों से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए अब जर्मनी की तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंदौर से आई एक टीम ने मंदसौर शहर की कुछ सड़कों पर गड्ढे भरकर प्रयोग किया।

इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर और सीएमओ पीके सुमन भी मौके पर पहुंचे और कार्य का निरीक्षण किया। यह प्रयोग सफल रहता है और नए मटेरियल के परिणाम बेहतर मिलते हैं, तो पूरे शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के लिए इस मटेरियल का उपयोग करने के लिये नपा बैठक कर निर्णय ले सकती है।

शहर के गड्ढों से स्थाई निजात के लिये अब एक नया प्रयोग शहर में शुरू हुआ है। शहर की सड़कों के गड्ढों काे भरने के लिये हुए ट्रायल में जो मटेरियल भरा गया है, उसके लिये संबंधित कंपनी का दावा है कि पैचवर्क के चार घंटे बाद ही यातायात शुरू किया जा सकता है और यह बेहद टिकाऊ है। दावा यह भी है कि जहां नए मटेरियल से पैचवर्क किया जाएगा उस जगह से सड़क नहीं उखड़ेगी भले ही आसपास से पूरी सड़क उखड़ जाएं।

वर्षा ऋतु में शहरभर की सड़को पर गड्ढे हो गए हैं। कई सड़कें पूरे सालभर ही गड्ढे से भरी रहती हैं, इसके कारण राहगीरों को आवाजाही मेें परेशानियां हो रही है। नगर पालिका द्वारा कुछ-कुछ दिनों में कभी कच्चा तो कभी पक्का पेचवर्क किया जा रहा हैं, लेकिन यातायात के अधिक दबाव और बारिश से पेचवर्क बार-बार उखड़ रहा है।

महाराणा प्रताप बस स्टैंड के समीप मार्ग पर कुछ गड्ढों को भरकर किया प्रयोग

कंपनी के दावे और शहर में टिकाऊ पेचवर्क की मांग को देखते हुए नपा ने इस नए प्रयोग को शुरू करवाया हैं। इंदौर से आई टीम ने सोमवार को महाराणा प्रताप बस स्टैंड के समीप मार्ग पर विमल प्रिंटर्स के सामने हो रहे गड्ढो को भरने का काम किया। इन गड्ढो को भरने के लिये जर्मनी की तकनीक का उपयोग किया गया।

नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, सीएमओ पीके सुमन सहित नपा के इंजीनियर और अधिकारी भी यहां पहुंचे और पेचवर्क की प्रक्रिया देखी, मटेरियल के इस्तेमाल के तरीके की जानकारी ली। सोमवार को कुछ गड्ढो को भरने में इसका प्रयोग किया गया है। इसके परिणाम बेहतर रहते हैं तो आने वाले दिनों में पूरे शहर में इसी मटेरियल से सड़को पर पेचवर्क होगा।

कंपनी का दावा-चार घंटे बाद भारी यातायात का भी असर नहीं होगा

जर्मनी की तकनीक पर आधारित गड्ढों को भरने वाले नए मटेरियल को लेकर संबंधित कंपनी ने दावा किया है कि गड्ढे में मटेरियल भरने के चार घंटे बाद उस स्थान से कितना भी भारी यातायात गुजर जाए, पेचवर्क पर उसका असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के अनुसार, जिस जगह गड्ढा भरा गया है, वहां की मरम्मत इतनी मजबूत होगी कि आसपास की सड़क टूट सकती है, लेकिन पैचवर्क वाला हिस्सा अपनी जगह बरकरार रहेगा। कंपनी का दावा सही साबित होता हैं तो शहर में बड़ी राहत हो सकती हैं, बार-बार गड्ढे भरने और सड़क की मरम्मत कराने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। हालांकि, नए मटेरियल की मजबूती और टिकाऊपन का सही आंकलन पैचवर्क के कुछ दिन बाद ही हो सकेगा।

सफल रहा तो प्रयोग पूरे शहर में नए मटेरियल से भरे जाएंगे गड्ढे

नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर किए जा रहे कार्य को देखा। यह प्रयोग सफल रहा तो नगर पालिका द्वारा पूरे शहर की सड़को पर गड्ढो में नए मटेरियल को भरा जाएगा। इंदौर से आए अधिकारियों के अनुसार जर्मनी की तकनीक पर आधारित इस नए मटेरियल का उपयोग भारत में मंदसौर पहला शहर हैं जहां हो रहा हैं। मंदसौर में ही पहला ट्रायल हैं। जिन गड्ढो को भरा गया हैं वह मजबूत रहेंगे भारी यातायात से भी नहीं उखड़ेगा तो फिर पूरे शहर में इसी तरह का पैचवर्क नजर आएगा।