मंदसौर के सुवासरा में युवक द्वारा आत्महत्या करने के बाद चक्काजाम, आरोपी भाजपा नेता का मकान तोड़ने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा में मनीष व्यास द्वारा की शुक्रवार को आत्महत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मनीष के सुसाइड नोट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी अमजद पठान व उसके भाई आजाद पठान द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप है। अमजद पठान मनीष के 54 लाख रुपये नहीं दे रहा था। इस मामले में रात में सुवासरा थाने पर प्रकरण दर्ज हो गया था।

शनिवार को आक्रोशित लोगो ने सुवासरा में मंदसौर रोड पर पेट्रोल पंप चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर रखा है। वह आरोपित अमजद पठान का मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मकान तोड़ने के बाद ही चक्काजाम खत्म करने की बात कही जा रही है। मौके पर लोगों को सीएमओ जीवन राय माथुर ने अमजद पठान के अवैध मकानों को तत्काल तोड़ने का आश्वासन दिया है।