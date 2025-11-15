मेरी खबरें
    मंदसौर के सुवासरा में युवक द्वारा आत्महत्या करने के बाद चक्काजाम, आरोपी भाजपा नेता का मकान तोड़ने की मांग

    मंदसौर के सुवासरा में युवक मनीष व्यास के सुसाइड नोट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी अमजद पठान व उसके भाई आजाद पठान द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप है। अमजद पठान मनीष के 54 लाख रुपये नहीं दे रहा था। इस मामले में रात में सुवासरा थाने पर प्रकरण दर्ज हो गया था। आरोपी रात में ही फरार हो गए हैं।

    By Alok Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 01:28:42 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 02:04:00 PM (IST)
    1. अमजद पठान, आजाद पठान और शेर जमाल खान के खिलाफ केस दर्ज किया।
    2. विधायक हरदीपसिंह डंग भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की बात कही है।
    3. युवक की खुदकुशी से आक्रोशित लोग शव रखकर लगातार प्रदर्शन करते रहे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा में मनीष व्यास द्वारा की शुक्रवार को आत्महत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मनीष के सुसाइड नोट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी अमजद पठान व उसके भाई आजाद पठान द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप है। अमजद पठान मनीष के 54 लाख रुपये नहीं दे रहा था। इस मामले में रात में सुवासरा थाने पर प्रकरण दर्ज हो गया था।

    शनिवार को आक्रोशित लोगो ने सुवासरा में मंदसौर रोड पर पेट्रोल पंप चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर रखा है। वह आरोपित अमजद पठान का मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मकान तोड़ने के बाद ही चक्काजाम खत्म करने की बात कही जा रही है। मौके पर लोगों को सीएमओ जीवन राय माथुर ने अमजद पठान के अवैध मकानों को तत्काल तोड़ने का आश्वासन दिया है।


    विधायक हरदीपसिंह डंग भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की बात कही है। सुवासरा में शव को सड़क पर रखकर लगातार प्रदर्शन जारी है। एसडीओपी दिनेश प्रजापत सहित प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। पर बिना कार्रवाई के लोग उठने को तैयार नहीं है।

    हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद है। सुवासरा पुलिस ने आत्महत्या मामलें में कार्रवाई करते हुए अमजद पठान, आजाद पठान और शेर जमाल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी रात में ही फरार हो गए हैं।

