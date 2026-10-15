मंदसौर में सरपंच के बाड़े में खड़ी स्कॉर्पियो से मिले 1.29 करोड़ रुपये, उप्र के बरेली से आए दो लोग भी पकड़े गए

नईदुनिया न्यूयज, शामगढ़ (मंदसौर) : पुलिस ने बुधवार को समीपी ग्राम बरखेड़ा उदा में सरपंच पति भवानीशंकर मीणा के घर के पीछे बाड़े से एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 29 लाख रुपये बरामद किए है। जीप में छुपाए गए रुपयों को बाहर निकालने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ा।

सरपंच पति के घर से ही बरेली (उप्र) के दो लोग भी मिले हैं जो पुलिस को अपनी मौजूदगी के सही कारण नहीं बता पाए। स्कॉर्पियो भी बरेली निवासी ही लेकर आए थे। आशंका है कि यह रुपये मादक पदार्थ खरीदने के लिए ही इकट्ठा किया गया है। शामगढ़ थाने पर तीनों को हिरासत में रखा गया है अब आयकर विभाग की टीम इनसे रुपये के स्त्रोत के बारे में पूछताछ करेगी।