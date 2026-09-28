मंदसौर में 4 हजार की रिश्वत लेते सरपंच और पति गिरफ्तार, लोन की NOC के बदले मांगी थी रकम

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। ईओडब्ल्यू की टीम ने सोमवार दोपहर में दलौदा में सरपंच दुर्गा कैथवास व सरपंच पति अनिल कैथवास को 4000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

लोन की एनओसी के बदले मांगी गई थी रिश्वत

कार्रवाई विक्रमसिंह की शिकायत पर हुई है। विक्रमसिंह को लोन लेना था और पंचायत से एनओसी के लिए आवेदन किया था उसके बदले रिश्वत की मांग की गई थी। विक्रमसिंह ने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध अनुसंधान(ईओडब्ल्यू) में की थी।

योजना बनाकर रंगे हाथों पकड़ा

उसके बाद योजना बनाकर सोमवार दोपहर में दलौदा पहुंचकर सरपंच दुर्गा कैथवास ओर सरपंच पति अनिल कैथवास को 4000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया।

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