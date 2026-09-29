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मंदसौर में 100 से अधिक साइबर ठगी में लिप्त 6 ठगों को किया गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गिरोह 11 करोड़ से अधिक की कर चुका है ठगी

मंदसौर जिले की शामगढ़ पुलिस ने देश के अलग-अलग कोनों में बैठकर ठगी का व्यवसाय करने वाले गिरोह को पकड़ा है। एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि मुख्य सरगना...और पढ़ें

By Alok SharmaEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 04:20:13 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 07:38:40 PM (IST)
मंदसौर में 100 से अधिक साइबर ठगी में लिप्त 6 ठगों को किया गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गिरोह 11 करोड़ से अधिक की कर चुका है ठगी
पकड़े गए साइबर ठगी के आरोपी। -नईदुनिया

HighLights

  1. शामगढ़ पुलिस ने देश के अलग-अलग कोनों में बैठकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है
  2. मुख्य सरगना सहित 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है
  3. अंतरराज्यीय ठग गिरोह 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की ठगी कर चुके हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर : जिले की शामगढ़ पुलिस ने बिहार के चंपारण व गोपालगंज में बैठकर देश भर से साइबर ठगी कर रहे छह आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों ने शामगढ़ की युवती से 7.50 लाख रुपये ठगे थे। इसकी जांच में पुलिस गिरोह तक पहुंची। अभी तक की जांच में पुलिस ने 11 करोड़ रुपये की ठगी का पता चला है इसमें से 34 लाख रुपये सीज भी कराए गए है। अभी तक की जांच में 150 म्यूाल खातों की भी जानकारी मिली है जिनका लेन-देन रुकवाया गया है।

एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि शामगढ़ की एक युवती ने मेट्रोमोनियल साइट पर अपनी फोटो व बायोडाटा भेजा था वहीं से आरोपितों ने उसे निशाना बनाया। उसे पहले अपने प्रेमजाल में फंसाया फिर कहा कि विदेश से गिफ्ट भेजा है जो कस्टम ने पकड़ लिया है उसे छुड़वाने के लिए रुपये देना है जो युवती ने उसके बताए खाते में भेज दिए। फिर इन्हीं आरोपितों ने कस्टम व नारकोटिक्स अधिकारी बनकर फोन किया कि गिफ्ट में मादक पदार्थ है इस तरह डरा धमकाकर लगभग 7.50 लाख रुपये वसूल लिए।


लगभग ढाई माह में पूरे गिरोह को पकड़ा

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पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है। (नईदुनिया)

युवती को ठगी का अहसास हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी मीना ने इस मामले को लीड किया और लगभग ढाई माह में पूरे गिरोह को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपितों में 26 वर्षीय त्रिलोकी कुमार पुत्र नागेंद्र राऊत, 25 वर्षीय शिवम पुत्र चंद्रेश्वर प्रसाद, 25 वर्षीय बबलू कुशवाह पुत्र मनीष कुशवाह, 29 वर्षीय गुंजन पुत्र चंद्रेश्वर प्रसाद गुप्ता, 24 वर्षीय शशि कुमार पुत्र शंभूप्रसाद कलवार सभी निवासी निवासी भेलाही थाना भेलाही जिला पूर्वी चंपारण (बिहार) व मास्टर माइंड 34 वर्षीय टोनी कुमार पुत्र संजय राम निवासी छपिया गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इस मामले में अब तक देश भर में 150 म्यूल बैंक खाते सीज कराए है। इनमें लगभग 20 लाख रुपये जमा है। शेष करीब 15 लाख रुपये वाले खाते भी सीज करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। पुलिस को जो 11 करोड़ रुपये की ठगी का हिसाब मिला है उसमें करीब 150 फर्जी सिम कार्ड उपयोग होने की आशंका जताई गई।

दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद से ली फर्जी सिम

आरोपितों में सभी 12वीं पास या स्नातक है। एक टीम म्यूल बैंक अकाउंट एवं म्यूल मोबाइल सिम उपलब्ध कराती हैं। अधिकांश मोबाइल सिम आगरा, फिरोजाबाद, दिल्ली एवं बिहार से ली गई है। कुछ मोबाइल सिम एवं बैक अंकाउंट भोपाल के भी है। टीम के सदस्य अलग स्थानों और अलग-अलग राज्य में घूमते रहते हैं और निश्चित अंतराल में जगह बदलते हैं। यह टीम खातों में जमा होने वाले रुपये निकालकर दूसरे खातों में जमा करती है।