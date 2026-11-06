गांधीसागर में 18 नवंबर को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में उद्योग और ऊर्जा पर रहेगा फोकस

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर : मप्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 18 नवंबर को गांधीसागर में होगी। सरकार द्वारा बताया गया है कि इस कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण, उद्योग, उर्जा एवं औद्योगिक विकास से जुड़े निर्णयों पर विशेष फोकस रहेगा।

इससे मूलत: कृषि प्रधान मंदसौर जिले के लोगों को भी उम्मीद बंधी है कि बैठक के माध्यम से जिले में औद्योगिक विकास की राह खुल सकती है। अभी मंदसौर जिले में पांच औद्योगिक क्षेत्र तो विकसित हो रहे हैं पर बड़े उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इससे के चलते मंदसौर जिला पिछड़ा ही है।

सभी अधिकारियों को काम सौंप दिया है गांधीसागर में होने वाली मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। गांधीसागर में आकर्षक सजावट की जा रही है। बैठक स्थल भी तय किया गया है। कलेक्टर दिव्यांंक सिंह और एसपी विनोद कुमार मीना ने अधिकारियों के साथ गांधीसागर का दौरा भी कर लिया है और सभी अधिकारियों को काम सौंप दिया है। मंदसौर जिले के इतिहास में पहली बार हो रही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंदसौर जिले के इतिहास में पहली बार हो रही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है इसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही आमजन में विशेष उत्साह है। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री भी गांधीसागर आएंगे। इससे जिले में सभी विभागों में कुछ न कुछ मिलने की उम्मीेद बन रही है।