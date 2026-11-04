राज्य स्तरीय प्रतियोगिता: मंदसौर में चोटिल खिलाड़ियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस भी नहीं मिली

नईदुनिया न्यूज, सीतामऊ : राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबाल प्रतियोगिता की व्यवस्थाएं दूसरे दिन भी पटरी पर नहीं आई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में खिलाड़ियों के लिए मेडिकल इमरजेंसी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव रहा। रविवार रात में खेल प्रतियोगिता के बाद सागर रीवा क्षेत्र के एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई थी, जिसके प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे के लिये शासकीय अस्पताल ले जाना था, लेकिन आयोजन स्थल पर एंबुलेंस ही मौजूद नहीं थी।

आनन-फानन में नगर परिषद की एंबुलेंस को बुलवाया गया सोमवार दोपहर बाद एक खिलाड़ी को कमजोरी एवं बुखार जैसे लक्षण दिखने पर अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन सोमवार को भी प्रतियोगिता करवा रहे जिम्मेदार अधिकारी मैदान पर एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करवा पाए। आनन-फानन में नगर परिषद की एंबुलेंस को बुलवाया गया एवं दोनों खिलाड़ियों के साथ कोच, मैनेजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ पहुंचे।

चोटिल हुई खिलाड़ी को एक्स-रे के लिये इंतजार करना पड़ा यहां भी पैर में चोटिल हुई खिलाड़ी को एक्स-रे के लिये इंतजार करना पड़ा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद व्यवस्था उपलब्ध हो पाई। इस पूरे घटनाक्रम से अंजान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रभारी एवं श्रीराम विद्यालय के प्राचार्य सहित चिकित्सा व्यवस्था के जिम्मेदार कुर्सियों से भी नहीं हिले। जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अव्यवस्थाओं की जानकारी के बाद विधायक हरदीपसिंह डंग ने भी जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। सत्ता पक्ष से जुड़े जिन अतिथियों तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुंचे उनकी भारी नाराजगी के चलते आयोजन से जुड़े कर्ता-धर्ताओ ने सब ठीक करने के लिये आनन-फानन में आयोजन के दूसरे दिन खिलाड़ियों से परिचय करवाने के बहाने आमंत्रण भेजे।