श्योपुर में पहली बार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, MP के 500 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। श्योपुर के खेल इतिहास में सोमवार से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जिले में पहली बार अंडर-14 राज्य स्तरीय शालेय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक क्रीड़ा परिसर, ढेंगदा में आयोजित होने वाले इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के 10 संभागों के 500 से अधिक बालक-बालिका खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को दोपहर 3 बजे होगा। आयोजन को लेकर खेल एवं शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

खेल मानचित्र पर मिलेगी नई पहचान कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में होने वाला यह आयोजन जिले को प्रदेश के खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अलग-अलग एथलेटिक्स स्पर्धाओं के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है।