    MP में अपनी ही चालाकी में फंस गया चोर, पुलिस को देख पाइप में घुसा और पड़ गई आफत में जान

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 09:21:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 09:21:28 PM (IST)
    एसी के डक्ट में फंसा आरोपी विजय।

    HighLights

    1. एसी के डक्ट में घूस गया और उसमें फंस गया चोर
    2. पुलिस ने खूब ढूंढा लेकिन वह नहीं दिखाई दिया
    3. दो घंटे की मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों चोरी की नियत से निर्माणाधीन मॉल में घुसा चोर पुलिस से बचने के लिए एसी के डक्ट में घूस गया और उसमें फंस गया। पुलिस ने दो घंटे की मशक्कत के बाद राजापुरा निवासी 40 वर्षीय विजय पुत्र रामलाल भाभर को निकाला और थाने ले गई। चोरी की वारदात नहीं होने से पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर आरोपित विजय को एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

    एसी के डक्ट में छुपा चोर

    थाना प्रभारी मनीष डाबर ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान रात करीब 2 बजे बाजना रोड जैन स्कूल के पास बिबड़ौद निवासी संतोष पाटीदार के निर्माणाधीन माल पर हलचल नजर आई। जैसे ही पुलिस पहुंची तो विजय भागते हुए चौथी मंजिल पर पहुंचा और एसी के डक्ट में जाकर छुप गया। पुलिस ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं दिखाई दिया।

    कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला

    तीसरी मंजिल पर जवानों को एसी के डक्ट से आवाज आई तो देखा कि विजय उसमें छिप गया था। उसे बाहर आने को कहा तो उससे नहीं निकला गया। जिसके बाद करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद रात 4:30 बजे पीओपी तोड़ी और डक्ट का चद्दर काटकर विजय को बाहर निकाला।

