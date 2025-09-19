MP में अपनी ही चालाकी में फंस गया चोर, पुलिस को देख पाइप में घुसा और पड़ गई आफत में जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों चोरी की नियत से निर्माणाधीन मॉल में घुसा चोर पुलिस से बचने के लिए एसी के डक्ट में घूस गया और उसमें फंस गया। पुलिस ने दो घंटे की मशक्कत के बाद राजापुरा निवासी 40 वर्षीय विजय पुत्र रामलाल भाभर को निकाला और थाने ले गई। चोरी की वारदात नहीं होने से पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर आरोपित विजय को एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

एसी के डक्ट में छुपा चोर थाना प्रभारी मनीष डाबर ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान रात करीब 2 बजे बाजना रोड जैन स्कूल के पास बिबड़ौद निवासी संतोष पाटीदार के निर्माणाधीन माल पर हलचल नजर आई। जैसे ही पुलिस पहुंची तो विजय भागते हुए चौथी मंजिल पर पहुंचा और एसी के डक्ट में जाकर छुप गया। पुलिस ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं दिखाई दिया।