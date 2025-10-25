MP के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिया से नीचे गिरी एंबुलेंस, दो की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता के पास मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस नंबर एपी 39 यूजेड 5726 पुलिया से नीचे जा गिरी। इसमे दो लोगों की मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर घायल है।

मिली जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार रात लगभग 12 बजे ही हो गया था, लेकिन एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी होने के कारण किसी को पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोग खेत पर गए तो पुलिस ओर ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद कड़ी मशक्कत कर घायल ड्राइवर को निकाला गया।

एंबुलेंस जावरा की ओर से मरीजों को लेकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही थी। तभी सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता और भुवानगढ़ के बीच में पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में मरीज सहित दो लोगों की मौत हो गई। एंबुलेंस ड्राइवर गाड़ी में फस गया था। सुबह लगभग 7 बजे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है।

ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाली एंबुलेंस

ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खींचकर एंबुलेंस को बाहर निकाल। दुर्घटना में एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी वजह से ड्राइवर उसमें फंस गया था। ड्राइवर रातभर उसके अंदर ही फंसा रहा, सुबह जब खेत जा रहे ग्रामीणों की नजर पड़ी तब वो दौड़कर एंबुलेंस के पास पहुंचे और देखा तो ड्राइवर उसमें घायल हालत में था।