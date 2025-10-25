मेरी खबरें
    MP के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिया से नीचे गिरी एंबुलेंस, दो की मौत

    मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हादसा शुक्रवार रात लगभग 12 बजे ही हो गया था, लेकिन एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी होने के कारण किसी को पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोग खेत पर गए तो पुलिस ओर ग्रामीणों को सूचना दी। एंबुलेंस का ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था, जिसे सुबह सात बजे बाहर निकाला गया।

    By Alok Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 08:07:01 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 08:42:52 AM (IST)
    MP के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिया से नीचे गिरी एंबुलेंस, दो की मौत
    हादसे में एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

    HighLights

    1. रात 12 बजे हादसे के बाद से एंबुलेंस के अंदर ही फंसा रहा ड्राइवर।
    2. सुबह जब खेत जा रहे ग्रामीणों की नजर पड़ी तो दौड़कर एंबुलेंस के पास पहुंचे।
    3. ट्रैक्टर से खींचकर एंबुलेंस को बाहर निकाला गया, अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता के पास मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस नंबर एपी 39 यूजेड 5726 पुलिया से नीचे जा गिरी। इसमे दो लोगों की मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर घायल है।

    मिली जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार रात लगभग 12 बजे ही हो गया था, लेकिन एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी होने के कारण किसी को पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोग खेत पर गए तो पुलिस ओर ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद कड़ी मशक्कत कर घायल ड्राइवर को निकाला गया।


    naidunia_image

    एंबुलेंस जावरा की ओर से मरीजों को लेकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही थी। तभी सीतामऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता और भुवानगढ़ के बीच में पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में मरीज सहित दो लोगों की मौत हो गई। एंबुलेंस ड्राइवर गाड़ी में फस गया था। सुबह लगभग 7 बजे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है।

    naidunia_image

    ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाली एंबुलेंस

    ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खींचकर एंबुलेंस को बाहर निकाल। दुर्घटना में एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी वजह से ड्राइवर उसमें फंस गया था। ड्राइवर रातभर उसके अंदर ही फंसा रहा, सुबह जब खेत जा रहे ग्रामीणों की नजर पड़ी तब वो दौड़कर एंबुलेंस के पास पहुंचे और देखा तो ड्राइवर उसमें घायल हालत में था।

