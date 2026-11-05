मंदसौर में ट्रक-बाइक टक्कर में दो महिलाओं की मौत, पति व बेटी घायल, दूधाखेड़ी माता के दर्शन कर लौट रहे थे

नईदुनिया न्यूज, गरोठ (मंदसौर) : गरोठ से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम बरडिया अमरा के पास गरोठ-उज्जैन फोरलेन के कनेक्टिविटी मार्ग पर ट्रक चालक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति व बेटी घायल हो गए।

बाइक सवार उज्जैन जिले के ग्राम नाथ गुराडि़या के निवासी है। वह सभी श्री दूधाखेड़ी माताजी के दर्जन कर वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि एक मृतिका गर्भवती भी थी। मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले के नाथ गुराडि़या निवासी 30 वर्षीय अर्जुन पुत्र मोहनलाल, अपनी पत्नी 24 वर्षीय सपना, बेटी डेढ़ वर्षीय सोमिया व रिश्तेदार 22 वर्षीय राधा पत्नी लोकेश के साथ बाइक से दूधाखेड़ी माताजी गए थे।