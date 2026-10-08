महू में आकार ले रहा रुद्राक्ष लोक, 51 फीट ऊंची खड़े हनुमानजी की मूर्ति होगी स्थापित

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू- सांवेर। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर से जुड़ाव वाले हातोद क्षेत्र के ग्राम पालिया में धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करते हुए ‘रुद्राक्ष लोक’ आकार ले रहा है। इस प्राचीन तपोभूमि पर भगवान शिव के भव्य मंदिर के साथ 51 फीट ऊंचे खड़े हनुमान की मूर्ति स्थापित होगी।

यह संभाग की सबसे ऊंची खड़े हनुमान की मूर्ति होगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राचीन अवशेषों, गढ़ी और ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के कारण यह स्थल धार्मिक आस्था के साथ पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।