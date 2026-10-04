महू में सोशल मीडिया की मदद से तीन साल से लापता मां को पुत्रों से मिलवाया, छलक आईं आंखें

नईदुनिया न्यूज, कजलाना (महू) । विगत करीब 15 दिनों से धरमपुरी क्षेत्र में अर्धविक्षिप्त अवस्था में घूम रही एक महिला को सांसद प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विनोद चंदानी की पहल से उसके परिवार से मिलाया। महिला की पहचान गुड़ियाबाई, निवासी खजूरी, जिला गुना के रूप में हुई।

विनोद चंदानी ने महिला से बातचीत कर उसका नाम और पता जानने का प्रयास किया। महिला द्वारा जानकारी बताने पर चंदानी ने गुना निवासी शिक्षक श्यामबिहारी शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद भार्गव तथा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के निजी सुरक्षा अधिकारी गणेश जोशी से संपर्क किया।