'सफाई नहीं होगी तो इंदौर नहीं जाएंगे...' एंबुलेंस में डिलिवरी के दौरान गिरे खून को गर्भवती के स्वजनों से धुलवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू: महू के मध्य भारत सिविल अस्पताल में मानवता और स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला की 108 एंबुलेंस में डिलीवरी होने के बाद एंबुलेंस स्टाफ द्वारा महिला के स्वजनों से ही वाहन की सफाई कराए जाने का आरोप लगा है। साथ ही स्वजनों ने यह भी कहा कि एंबुलेंस चालक ने सफाई किए बिना मां और बच्चे को इंदौर ले जाने से भी मना कर दिया था। इसलिए मजबूरन तुंरत धोकर पोछा लगाया।

जानकारी के अनुसार ग्राम भगोरा निवासी गायत्री पत्नी सोहन को शुक्रवार को प्रसव के लिए 108 एंबुलेंस से महू के मध्य भारत सिविल अस्पताल लाया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की एंबुलेंस के भीतर डिलीवरी हो गई। मौके पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने नवजात की हालत नाजुक बताते हुए उसे तत्काल इंदौर रेफर करने की सलाह दी।

स्वजनों ने आरोप लगाया कि जब अस्पताल के भीतर मां और बच्चे का उपचार चल रहा था। उसी दौरान 108 एंबुलेंस के पायलट और कंपाउंडर ने महिला की ननंद पूजा भाटिया से एंबुलेंस की सफाई करवाई। यह भी पढ़ें- 'प्रधानमंत्री से शिकायत कर लो, जांच हम ही करेंगे...', सरपंच पति को धमकाते पुलिसकर्मी का Video वायरल, सिपाही पर भ्रष्टाचार के आरोप अस्पताल परिसर के बने उद्यान में से लेकर आई पानी डिलीवरी के दौरान एंबुलेंस में खून फैल गया था। पूजा भाटिया ने मध्य भारत अस्पताल परिसर में बने उद्यान में लगे नल से पानी की बाल्टी भरी। उसे एंबुलेंस तक लेकर आई और धोने के बाद पोछा लगवाया। स्वजनों ने आरोप लगाया है कि 108 एंबुलेंस चालक व कपाउंडर ने कहा था कि जब तक एंबुलेंस साफ नहीं होती तब तक इंदौर नहीं ले जाया जाएगा। सफाई होने के बाद एंबुलेंस से महिला व नवजात को इंदौर ले जाया गया। 108 एंबुलेंस के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराकर कराएंगे कार्रवाई इस मामले में अस्पताल प्रभारी डॉ. मधुकर शुक्ला का कहना है कि प्राथमिक रूप से गलती 108 जननी एंबुलेंस स्टाफ की गलती नजर आई है। हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। दोषी पाए जाने पर 108 एंबुलेंस स्टाफ पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे।