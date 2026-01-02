'प्रधानमंत्री से शिकायत कर लो, जांच हम ही करेंगे...', सरपंच पति को धमकाते पुलिसकर्मी का Video वायरल, सिपाही पर भ्रष्टाचार के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अकौना सरपंच के पति अनुराग सिंह को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में बघेल यह कहते सुने गए कि प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो हम ही करेंगे।

महिला सरपंच ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई दरअसल, अकौना पंचायत की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। अब उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत में उन्होंने नरेश सिंह बघेल पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।