मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'प्रधानमंत्री से शिकायत कर लो, जांच हम ही करेंगे...', सरपंच पति को धमकाते पुलिसकर्मी का Video वायरल, सिपाही पर भ्रष्टाचार के आरोप

    Satna News: सतना जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अकौना सरपंच के पति अनुराग स ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 10:45:00 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 10:45:00 PM (IST)
    'प्रधानमंत्री से शिकायत कर लो, जांच हम ही करेंगे...', सरपंच पति को धमकाते पुलिसकर्मी का Video वायरल, सिपाही पर भ्रष्टाचार के आरोप
    सरपंच पति को धमकाते पुलिसकर्मी का Video वायरल। (AI जेनेरेटेड)

    HighLights

    1. सतना जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिस कर्मी का धमकी भरा वीडियो
    2. पुलिस कर्मी ने कहा- पीएम से भी शिकायत करोगे तो जांच हम ही करेंगे
    3. महिला सरपंच ने सीएम हेल्पलाइन में की थी पुलिसकर्मी की शिकायत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी नरेश सिंह बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अकौना सरपंच के पति अनुराग सिंह को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में बघेल यह कहते सुने गए कि प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो हम ही करेंगे।

    महिला सरपंच ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई

    दरअसल, अकौना पंचायत की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। अब उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत में उन्होंने नरेश सिंह बघेल पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।


    यह भी पढ़ें- ठंड से अकड़ गया था कोबरा, युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचाई जान, Video वायरल

    मामले की जांच उप निरीक्षक केदार प्रसाद वर्मा को सौंपी गई

    महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने कहा कि बघेल ने 25 लोगों को जेल जाने से बचाने का दवा किया था। दबाव बनाने के लिए पुलिस उनके घर पर रात्रि में विवेचना के नाम पर दबिश देती है। इससे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं। इस मामले की जांच उप निरीक्षक केदार प्रसाद वर्मा को सौंपी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.