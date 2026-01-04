मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सेना की फायरिंग रेंज में फिर हुआ बम ब्लास्ट, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, 15 दिन में तीसरी घटना से दहशत

    Mhow News: महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को फिर सेना की फायरिंग रेंज में बम के विस्फोट में एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल के स्वजन उ ...और पढ़ें

    By Harshal GehlotEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 08:04:00 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 08:04:00 PM (IST)
    सेना की फायरिंग रेंज में फिर हुआ बम ब्लास्ट, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, 15 दिन में तीसरी घटना से दहशत
    सेना की फायरिंग रेंज में फिर हुआ बम ब्लास्ट।

    HighLights

    1. फायरिंग रेंज में बम के विस्फोट से ग्रामीण घायल, 15 दिन में तीसरी घटना
    2. घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे स्वजनों ने वाहन दुर्घटना में घायल बताया
    3. चिकित्सकों को जलने के निशान से शंका हुई और पुलिस को सूचना दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को फिर सेना की फायरिंग रेंज में बम के विस्फोट में एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल के स्वजन उसे महू के मध्यभारत अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उन्होंने विस्फोट होने की जानकारी नहीं देते हुए दुर्घटना में घायल होना बताया।

    घायल के घाव देखकर चिकित्सकों को शंका हुई और अपने वरिष्ठों को जानकारी दी। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। पिछले 15 दिनों में बम से विस्फोट में ग्रामीण के घायल होने की यह तीसरी घटना है। पूर्व की घटना में एक 15 साल के किशोर की भी मौत हो चुकी है।


    चिकित्सकों ने दी पुलिस को सूचना

    जानकारी के अनुसार घायल गोपाल पुत्र मनीराम निवासी ग्राम केलोद है। घटना बेरछा रेंज के जंगल में रविवार देर शाम हुई है। घटना के बाद ग्रामीण के स्वजन उसे मध्य भारत अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां स्वजनों ने बताया कि ग्रामीण दो पहिया वाहन से जा रहा था इस दौरान गिरने से वह घायल हो गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते समय देखा कि बुजुर्ग के शरीर पर जलने के निशान है। साथ ही गहरे घाव भी हैं और खून बह रहा है। यह देख चिकित्सकों को विस्फोट का शक हुआ और पुलिस को सूचना दी।

    यह भी पढ़ें- MP बोर्ड ने 5वीं-8वीं परीक्षा का बदला पैटर्न, अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, 'ईमानदारी' और 'स्वच्छता' पर भी मिलेंगे ग्रेड

    गंभीर होने के कारण उसे इंदौर रेफर किया

    घायल की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। इस दौरान बड़ागोंदा पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़गोंदा थाना उपनिरीक्षक अनिल चाकरे ने बताया कि घायल व उसके स्वजनों ने बताया कि वह बेरछा फायरिंग रेंज में लकड़ी बिनने गया हुआ था। इस दौरान वहां पर गिरे बम में विस्फोट हो गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.