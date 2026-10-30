महू में पहाड़ी खेत पर अरहर की फसल में उगा रखा था गांजा, 210 पौधे जब्त, 1 किमी पैदल चलकर पहुंची पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू : पहाड़ी इलाके में स्थित खेत तक पहुंचने के लिए पुलिस को करीब एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। खेत में अरहर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगाए गए थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बड़गोंदा पुलिस ने गुरुवार को ग्राम नाहरखोह, तेलनबर्डी में कार्रवाई कर 210 हरे गांजे के पौधे जब्त किए।

पौधों की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये बताई गई है इनका कुल वजन 67 किलो 400 ग्राम है। पुलिस ने खेत में अवैध खेती के आरोप में मदन पुत्र बालूसिंह गिरवाल (41) को पकड़ा है। जब्त पौधों की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार मदन के पास गांजे की खेती के लिए वैध लाइसेंस नहीं था।