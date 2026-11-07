महू में 100 टन गोबर से बनेगा 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत, 26 हेक्टेयर में बनी गोशाला का लोकार्पण करेंगे CM

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू : आशापुरा में विकसित हो रही कामधेनु गोशाला में इस बार गोवर्धन पूजा पर विशेष आयोजन होगा। यहां 100 टन गोबर से 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत तैयार किया जा रहा है। गाेवर्धन पूजन के दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां पहुंचकर गोवर्धन पर्वत और गोमाता का पूजन करेंगे।

इसके साथ ही गोशाला का लोकार्पण कर परिसर का भ्रमण करेंगे और मंच से उद्बोधन देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा गोवंश को चारा खिलाने और 56 भोग अर्पित करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। करीब 26 हेक्टेयर में विकसित यह गोशाला क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश की सबसे बड़ी गोशालाओं में से एक होगी। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

10 हजार गोवंश रखने का लक्ष्य गौशाला में प्रथम चरण में दो हजार गोवंश के रहने, खाने-पीने और देखभाल के लिए शेड सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल यहां करीब 700 गोवंश हैं। आगामी चरणों में क्षमता बढ़ाकर 10 हजार गोवंश तक करने की योजना है। इसका उद्देश्य इंदौर शहर की सड़कों पर घूमने वाले और शहर से हटाए जाने वाले गोवंश को व्यवस्थित आश्रय देना है। बीमार गोवंश के लिए 80×70 फीट का आईसीयू स्वामी अच्युतानंद महाराज ने बताया कि यह प्रदेश की पहली ऐसी गोशाला है, जो सामाजिक जागरूकता और सहभागिता से तैयार हुई है। इसके निर्माण में पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह और वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिसर में करीब तीन हजार पौधे लगाए हैं। लगभग दो बीघा क्षेत्र में तालाब विकसित करने की योजना है। वहीं, बीमार और गंभीर रूप से घायल गोवंश के उपचार के लिए 80×70 फीट का आईसीयू वार्ड भी बनाया जा रहा है।