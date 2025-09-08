पीथमपुर में बिना सुरक्षा किट पहने चैंबर में उतरे थे श्रमिक… टालिन, सल्फर व बेंजीन जैसी विषैली गैस से हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू-पीथमपुर। पीथमपुर में आइल फिल्टर चैंबर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन श्रमिकों की मौत पर जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच पीथमपुर एसडीएम सलोनी अग्रवाल करेंगे। वहीं, इस मामले में हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर ने भी सोमवार को निरीक्षण किया। उन्होंने मशीनों व भट्टी की भी जांच की। पता चला कि बेंजीन, टालिन और सल्फर जैसी विषैली गैस के चपेट में आने से श्रमिकों की मौत हुई है। इस दौरान श्रमिकों कोई व्यक्ति सुरक्षा उपकरण किट नहीं पहने हुए थे।

फैक्ट्री में तीन श्रमिकों की हुई थी मौत बता दें, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 अंतर्गत सुलावड समीप स्थित मेसर्स श्री सागर लुब्रिकेंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में रविवार को तीन श्रमिकों की मौत हो गई। एमपी औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेश यादव ने बताया कि रविवार को ऑयल को गर्म करने वाले चैंबर को साफ करने के लिए करीब 15 फीट गहरे चैंबर में उतरे थे। पहले एक श्रमिक ढक्कर खोलकर उतरा तो वह बेहोश हो गया। ऊपर खड़े साथी ने उसे आवाज लगाई और वह उसकी मदद करने उतरा तो वह भी बेहोश हो गया। इसी तरह दो और श्रमिक उतरे और जहरीली गैस की चपेट में आ गए।