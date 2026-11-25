हर्षल गहलोत, नईदुनिया, महू (इंदौर)। भारतीय सेना के साहसिक हवाई अभियान 'वीरता और एकता की उड़ान' में 24 नवंबर को ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई। सेना की 'टीम माउंटेन ईगल्स' के चारों विमानों ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-754के (अमृतसर-जामनगर इकोनामिक कॉरिडोर) पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेकआफ किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारों विमानों का उतरना और फिर उड़ान भरना सेना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण बना। एनएचएआई ने सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इस गतिविधि के लिए सुरक्षा इंतजाम और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया।