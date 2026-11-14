जबलपुर में दुश्मनों के लिए बन रहा घातक हथियार, 46 किमी तक बरसाएगा आग; भारतीय सेना को सौंपा जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) जबलपुर में निर्मित धनुष तोप के अपग्रेड वर्जन ने परीक्षण के दौरान अपनी मारक क्षमता, सटीकता और फायर पावर का दम दिखाया है। फैक्ट्री के लांग प्रूफ रेंज (एलपीआर) में हुए सफल परीक्षण में तोप ने निर्धारित मानकों पर खरा उतरते हुए लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया।

इस सफलता के बाद अब 30 धनुष तोपों की खेप जल्द भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। धनुष की क्षमता परखने के लिए परीक्षण एलपीआर के साथ ओडिशा के बालासोर में किया गया है। बता दें कि जीसीएफ के इंजीनियरों ने बोफोर्स की 155 एमएम/39 कैलिबर तोप को अपग्रेड कर इस धनुष तोप को 155 एमएम/45 कैलिबर में बनाया है।