नईदुनिया प्रतिनिधि, बेटमा। इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर बेटमा गुरुद्वारे के समीप मंगलवार शाम एक स्क्रैप गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में बड़ी मात्रा में जमा रबर, प्लास्टिक और अन्य औद्योगिक कचरे के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया।

आसमान में काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। गोदाम के आसपास रहवासी बस्ती होने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर बेटमा और पीथमपुर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।