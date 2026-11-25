नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल की पांच तहसीलों से निकले इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर आवागमन मुश्किलों भरा होने के साथ ही खतरनाक भी बना हुआ है। सड़क हादसों के लिहाज से डेंजर जोन में शामिल धनतालाब घाट व चापड़ा-मोखापीपल्या के बीच कालीसिंध नदी के पुल पर मंगलवार देर रात व बुधवार सुबह हुए हादसों ने एक बार फिर से वाहन चालकों व यात्रियों की चिंता बढ़ा दी।

घाट पर कार को टक्कर मारकर डंपर का चालक वाहन सहित भाग निकला, बाद में खड़ी कार में आग लग गई। वहीं चापड़ा व मोखापीपल्या के बीच स्थित अंग्रेजों के समय के कालीसिंध नदी के संकरे पुल पर बस व डंपर के बीच भिड़ंत हो गई।