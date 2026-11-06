एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस मामले में महू कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू : मशहूर फिल्म अभिनेता एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महू न्यायालय में लंबित चेक अनादरण के प्रकरण में लगातार उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय के मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी ने यह आदेश पारित करते हुए मुंबई पुलिस को निर्देशित किया है कि आगामी पेशी के पूर्व राजपाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। यह प्रकरण महू निवासी प्रकाश जाजू की ओर से दर्ज कराया गया है। जाजू ने अभिनेता राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे। इस लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच अनुबंध भी हुआ था। इसके तहत राजपाल यादव ने तय समय पर राशि लौटाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। हालांकि, निर्धारित शर्तों के अनुसार राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद जाजू की ओर से बैंक में चेक लगाए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए थे।